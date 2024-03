Bambini in Comune a Lauco vestono i panni dei piccoli consiglieri

Lunedì 4 marzo 2024, una decina di bambini della 4-5 della scuola Primaria di Lauco, a richiesta delle loro insegnanti che li accompagnarono insieme ad alcuni genitori, sono stati ospiti della seduta del Consiglio Comunale, accolti dal sindaco Stefano Adami, dalla segretaria, e dagli amministratori presenti (Assessori e Consiglieri).

Dopo aver ascoltato un breve riassunto sulla Storia dell’Italia fino alla nostra Repubblica, si è parlato della nostra Costituzione, spiegando successivamente ai piccoli spettatori, il ruolo delle Istituzioni, dei Comuni, e di chi li rappresenta. Non sono mancate le domande da parte dei giovani alunni ed alunne, che a chiusura del Consiglio Comunale, si sono vestiti nei panni di piccoli Consiglieri trovandosi a votare e quindi deliberare su una tematica di loro interesse. Il gruppo ha dimostrato un’ottima preparazione sui temi emersi, oltre a farci notare il loro amor di Patria soprattutto sull’argomento emerso circa i Caduti in Guerra, il cui Monumento si trova nelle vicinanze della loro scuola.



Dopo una serie di domande e conseguenti risposte, rivolte al sindaco, non poteva mancare a conclusione l’ascolto dell’Inno di Mameli cantato da tutti i presenti, grandi e piccoli. Un modo semplice ma altrettanto importante per avvicinare attraverso l’educazione civica, coloro che saranno i futuri cittadini responsabili, alla partecipazione della vita civile e sociale del proprio Comune e del proprio Paese. “Farlo in questo contesto, e nel palazzo del proprio Comune è stato bello ed emozionante per noi e sicuramente per questi bambini e bambine molto attenti e curiosi durante tutta la serata – ha commentato la vice sindaco Gabriella Bolzan – . Si ringraziano le insegnanti, i genitori, i ragazzi per la loro partecipazione ed il Sindaco con l’Amministrazione Comunale, per aver reso possibile e ben riuscita un’esperienza di alto valore civico”.