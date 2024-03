I ladri hanno preso di mira una casa ad Uccea.

Furto in una casa di Uccea, frazione di Resia, dove i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in un’abitazione disabitata. Forzando una finestra sono entrati in casa alla ricerca di oggetti di valore.

Una volta all’interno, i ladri hanno meticolosamente rovistato tra i mobili delle varie stanze, alla ricerca di qualsiasi cosa potesse avere un valore. Il bottino è stato limitato, ma non per questo meno significativo: tra gli oggetti rubati una motosega Stihl e, soprattutto, un binocolo storico da collezione, particolarmente prezioso anche per il suo valore affettivo per i proprietari.

La scoperta del furto è avvenuta venerdì, quando i proprietari sono andati nella casa dopo un paio di settimane. I due, fratello e sorella, una che hanno scoperto quanto avvenuto, hanno denunciato l’accaduto alla stazione dei carabinieri di Lusevera per presentare denuncia. Al momento, non è stato possibile quantificare con precisione il valore della merce rubata e il danno provocato dai malviventi. Sono ora in corso le indagini dei miliari per identificare i responsabili del furto.