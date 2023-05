Morto un 80enne di Ovaro.

E’ stato rinvenuto oggi a Ovaro il corpo senza vita di un 80enne del posto. Nel primo pomeriggio, attorno alle 14.40, infatti, i Carabinieri delle Stazioni di Ampezzo e Comeglians sono intervenuti in un’abitazione di via Caduti 2 Maggio per il rinvenimento del cadavere.

L’uomo, classe 1943, pensionato e vedovo, è deceduto probabilmente per asfissia a causa del monossido di carbonio, dovuto secondo le prime ricostruzioni alla mancata manutenzione di una stufa.