La Festa del Prosciutto a Sauris.

Sauris è famosa non solo per la bellezza dei suoi paesaggi, ma anche per la gastronomia, a partire dai salumi affumicati, dalla birra, e soprattutto dal prosciutto, quello crudo, dolce e affumicato con legno di faggio aromatizzato con ginepro ed erbe.

Ed è proprio al suo famoso prosciutto che il borgo dedica una festa che anima i due week-end della metà del mese di luglio: l’8 e il 9 luglio e il 15 e 16 luglio, negli angoli più suggestivi del paese saranno allestiti stand dove si possono degustare prosciutto, speck, gnocchi, grigliate, dolci e tante altre prelibatezze. In un mercatino si possono acquistare i prodotti alimentari delle montagna carnica e in una vivace mostra-mercato dell’artigianato locale si vedono all’opera gli artigiani che scolpiscono oggetti d’uso quotidiano.

Il programma della Festa a Sauris.

Vari sono i punti di degustazione dei prodotti tipici locali dove fare una sosta per degustare birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi, grigliate di carne con polenta, frico di patate con polenta, gnocchi di patate e alle erbe, vini dei Colli Orientali, strudel, crostate, gelato e macedonia di piccoli frutti. Gli stand sono aperti dalle 11 alle 24.

Nei sabati dell‘8 e del 15 e nelle domeniche del 9 e del 16 luglio, dalle 10 alle 19 ci saranno i Mercatini agro-alimentare e dell’artigianato; visite guidate al Prosciuttificio Wolf (ogni ora dalle 11 alle 17), al Birrificio Zahre (alle 11 e alle 15) e al Salumificio Zahre (dalle 11 alle 18). Dal pomeriggio, inoltre, si sarà musica in diversi punti di ristoro. Sabato 8 e sabato 15, dopo un inizio serata rispettivamente con Radio Studio Nord (Rock Box) e gli Sos, dalle 22 ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

Durante la manifestazione funzionerà un servizio bus navetta gratuito che collegherà le frazioni di Sauris di Sotto a Sauris di Sopra e, a chiamata, a Lateis, sabato 8 e sabato 15 luglio con orario dalle 10.00 alle 23.00; domenica 9 e domenica 16 luglio dalle 10.00 alle 18.00.