Incidente a Rivignano, auto finisce fuori strada.

Brutto incidente nella mattinata di oggi a Rivignano. Secondo le prime informazioni un’auto, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo per cause ancora da accertare, è uscita di strada mentre percorreva via Ottavo Bersaglieri, andando a finire la sua corsa nel campo a lato della carreggiata, dopo aver sbattuto contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco di Latisana, che dopo aver estratto il conducente dall’auto lo hanno affidato alle cure dei sanitari.