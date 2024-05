Le fiamme devastano una casa vacanze a Sappada: cosa è successo

L’incendio a Sappada

All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio aveva già coinvolto l’intera struttura in legno. Una palla di fuoco che ha devastato una casetta di 4 piani fuori terra, adibita a casa vacanza, in Borgata Mulbach a Sappada, poco dopo la mezzanotte.

Le fiamme erano talmente alte che le squadre, con autobotte e autoscale arrivate distaccamenti di Tolmezzo, Rigolato, Santo Stefano di Cadore (Belluno), sono state impossibilitate ad entrare all’interno dello stabile e hanno iniziato le operazioni di estinzione lavorando dall’esterno.



Al momento non risultano persone coinvolte. Per aver ragione delle fiamme si è lavorato tutta la notte e al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.