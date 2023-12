A Priola di Sutrio torna la magica Casa degli orsetti

La casa degli orsetti a Priola di Sutrio.

Per Natale a Priola di Sutrio torna la magia della Casa degli Orsetti e ogni anno diventa sempre più bella. Un luogo incantato, reso ancor più suggestivo dalle abili mani di Martina e Gianpiero, che trasformano la casa in un capolavoro di legno e felicità.

Il risultato è un piccolo mondo incantato che accoglie i visitatori con gnomi, casette, alberi di Natale, e il classico presepe. Ma i veri protagonisti sono i gioiosi orsetti, abbelliti con sciarpe di lana rossa, che popolano l’intera composizione.

Martina e Gianpiero, dedicano tempo ed energia per creare un’atmosfera magica che si traduce in un’opera d’arte temporanea. Il legno dei boschi, minacciato dal bostrico, trova in questa iniziativa una nuova vita. La Casa degli Orsetti infatti non è solo un luogo di bellezza, ma anche un esempio di sostenibilità e riutilizzo delle risorse locali.

Quest’anno, tra le tante novità, hanno aggiunto uno spolert a legna per offrire un piatto di polenta ai visitatori, arricchendo l’esperienza con un tocco di tradizione culinaria locale. Situata in via Monte Arvenis 40, lungo la vecchia strada che conduce al monte Zoncolan, la casa rimarrà aperta fino al 28 gennaio 2024, con ingresso libero. Le luci notturne illuminano il magico paesaggio fino alle 22, regalando una visita suggestiva anche nelle ore serali.