Nuova gestione per l’osteria Da Brando a Udine, cucina tipica locale e lunghi aperitivi

A Udine l’inaugurazione dell’osteria Da Brando.

L’osteria Da Brando riprende a brillare grazie ad una nuova gestione, che è stata inaugurata ieri, sabato 16 dicembre. Un locale che si presta ad essere una fusione perfetta tra osteria, ristorante e gastronomia.

Un servizio a 360 gradi quello che i nuovi titolari vogliono dare alla clientela. “Siamo molto orgogliosi di questo nuovo percorso, ci impegneremo al massimo per portare dei piatti che rispecchiano il nostro territorio” spiega Pietro Corrao, collaboratore assieme ad un valido team. Corrao, forte dei suoi vent’anni di esperienza nella ristorazione, porterà un valore aggiunto non solo al locale stesso, ma anche al contesto nel quale è ubicato. “La cucina che andremo a fare assaggiare ai nostri clienti sarà prettamente composta da materie prime del nostro territorio, così da poter esaltare la qualità degli ingredienti locali – prosegue Corrao – il nostro obiettivo principale infatti è quello di dare nuova vita al locale e, perché no, di ravvivare anche la zona con delle iniziative a tema”.

Oltre il menù alla carta, ci saranno anche le proposte giornaliere a prezzo fisso ed è previsto, per due giorni a settimana, il martedì e il venerdì, un aperitivo “lungo” che inizierà alle 17 e si prolungherà fino alle 21.