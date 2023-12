Il Capodanno a Tolmezzo.

Conto alla rovescia per la grande festa di Capodanno: piazze e vie di Tolmezzo sono state illuminate per queste festività dall’amministrazione comunale anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

L’attesa del 2024 a Tolmezzo è scandita dal calendario degli appuntamenti organizzato dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo con l’apporto del Gruppo Shanghai e degli Amici di Sant’Ilario. Ecco quindi il programma dell’ultimo fine settimana del 2023: oggi, sabato 30 dicembre, fino alle 18, sarà attivo il mercato contadino in piazza Centa con idee per regali gastronomici; dalle 18, all’atelier Marchi di via Cavour 10, l’appuntamento “The day before”, una performance artistica che unisce musica, parole e pittura (musiche de “I cani sciolti del mondo roverso”, pitture Stefano Marchi).

Domenica 31 dicembre, Capodanno al Palatennis di via Marchi con i deejay Francesco Silvestri, Fiore&Cirrincione, Mente. Previsto un servizio navetta gratuito con partenze da Paularo, Paluzza, Ampezzo e Gemona (organizzazione a cura di Carnia Events, con il patrocinio della Città di Tolmezzo).

In piazza XX Settembre sempre attiva la pista di pattinaggio dove prosegue anche il partecipato torneo di curling: la finale è in programma per domenica 7 gennaio. Nella stessa giornata il primo appuntamento con enogastronomia e tradizione del 2024 con la manifestazione “Purcit Art, l’arte del norcino”.

Gli orari del servizio di bus navetta per il Capodanno a Tolmezzo.

TRATTA 1:

21:15 PALUZZA – Fermata Saf scuole

21:25 SUTRIO – Fronte Mister Zoncolan

21:35 ARTA TERME – Despar

21:40 ZUGLIO – Fronte farmacia Gaetti

21:45 TERZO – Fronte scuola elementare

21:50 CANEVA – Fronte scuole elementari

22:00 PALATENNIS

RIENTRO ORE 03:00

TRATTA 2:

22:30 AMPEZZO – Fronte Bar !Alla Piazza”

22:40 SOCCHIEVE – Fronte bar “Alla Frasca”

22:45 ENEMONZO – Bar “Toccata & Fuga”

22:50 QUINIS – Fronte Bar “Da Fede”

22:55 VILLA SANTINA – Bar “Caffè Moderno”

23:00 INVILLINO – Fermata Saf Viale degli Eroi

23:10 PALATENNIS

RIENTRO ORE 04:15

TRATTA 3:

21:00 PAULARO – Fermata Saf Piazza Julia

21:15 PIEDIM – Fermata Saf Strada Prov.23

21:20 CEDARCHIS – Fronte Osteria Candoni

21:25 CADUNEA – Fermata Saf V.Passo M.Croce

21:25 IMPONZO – Fermata Saf S.Statale 52 Biss

21:35 PALATENNIS

RIENTRO ORE 04:00

TRATTA 4:

22:00 GEMONA – Fermata Saf Staz. Corriere

22:15 VENZONE – Fermata Saf V.Pontebbana

22:20 CARNIA – Fermata Saf Piazzale Stazione

22:25 AMARO – Fermata Saf Via Roma

22:35 CAVAZZO CARNICO – Albergo “Olivo”

22:45 PALATENNIS

RIENTRO ORE 03:00