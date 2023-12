Ubriaco alla guida, ritirate patente e auto.

Un uomo è stato trovato ubriaco alla guida: per lui è scattato il ritiro di auto e patente. E’ accaduto nel pomeriggio dell’antivigilia di Natale. A seguito di una chiamata giunta alla sala operativa della Polizia di Stato che segnalava un automobilista in “difficoltà” nei pressi di Buia lungo l’A23, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Udine è arrivata velocemente sul posto individuando una Fiat Punto alla cui guida vi era un uomo di 58 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il conducente, sottoposto a verifica etilometrica, presentava dei valori di alcol altissimi, risultati superiori di oltre sei volte rispetto al limite di legge (3.24 e 3.22 g/l). Immediato il ritiro della patente di guida e l’affidamento del veicolo ad un soccorso stradale.

Le condizioni psicofisiche alterate di questo conducente lo rendevano un vero e proprio pericolo per la sicurezza degli utenti. La guida in stato di ebbrezza alcolica è ancora una minaccia alla sicurezza della circolazione stradale.

Oltre alla capacità dell’alcol di ridurre le facoltà di attenzione ed i riflessi dei conducenti rispetto agli stimoli avvertiti dal campo visivo, l’etanolo produce incapacità binoculare, ossia non riusciamo ad integrare le immagini che provengono da due occhi con compromissione del visus laterale: in altre parole guidiamo con i paraocchi.

La Polizia di Stato raccomanda di non assumere sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. Soltanto raggiungendo la consapevolezza del rischio di mettersi alla guida in condizioni psicofisiche non ottimali riusciremo contribuiremo a migliorare i livelli di sicurezza delle nostre strade. Proprio per questo la Polizia Stradale in occasione dei festeggiamenti di fine anno predisporrà dei servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.