Tolmezzo, controlli antidroga all’autostazione.

Il territorio di Tolmezzo e in particolare la zona dell’autostazione nel mirino della Guardia di Finanza della Compagnia di Tolmezzo e della polizia locale della Comunità di montagna della Carnia durante le festività natalizie.

Le attività si sono svolte in forma congiunta sul territorio e hanno permesso – nell’arco di un pomeriggio – il controllo di una novantina di persone, l’identificazione di una trentina di soggetti e il controllo di circa trenta veicoli.

All’operazione ha partecipato anche un operatore cinofilo della Guardia di Finanza della Compagnia di Tarvisio, assieme alla sua collega a quattro zampe, il pastore tedesco di nome Krizia. Nel corso di tali attività sono state tra l’altro rinvenute tre dosi di hashish grazie all’aiuto dell’agente a quattro zampe, che ha segnalato tre soggetti nei pressi dell’autostazione di Tolmezzo.

I tre, tutti maggiorenni e di origini straniere, sono stati segnalati alla Prefettura di Udine per detenzione finalizzata al consumo di sostanze stupefacenti. La sinergia tra le forze di polizia impiegate per garantire la sicurezza sul territorio carnico valorizza l’attività di prevenzione e, come in questo caso, anche di repressione del traffico di sostanze illegali.