Un giovane accoltellato a Tolmezzo.

Un giovane carnico è stato accoltello a Tolmezzo: è accaduto alle 19.30 circa di sabato 6 aprile quando i carabinieri di Comeglians sono intervenuti in via Morgagni dove, in seguito ad una lite per futili motivi, un 27enne tedesco, residente a Udine ma attualmente senza fissa dimora, ha estratto la lama e colpito il 23enne tolmezzino al costato sinistro. La vittima è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma per fortuna non in pericolo di vita. Al termine degli accertamenti, il tedesco è stato denunciato per lesioni personali aggravate.