Nuova pasticceria a Rivignano.

Azzardi di colori e sapori del tutto innovativi, a tratti irriverenti alla GF Pastry, pasticceria moderna che domenica 14 aprile spalancherà le porte del proprio laboratorio- negozio a Rivignano. Al timone di questa realtà del tutto nuova nel nostro territorio sarà il giovanissimo Giacomo Fabro, 21 anni, pasticcere che, nonostante l’età, ha già alle spalle collaborazioni e premi degni dei nomi più blasonati.

“La mia passione per la pasticceria risale fin dai tempi delle elementari – racconta Giacomo -, ero in quarta, quando mi destreggiavo per le prime volte tra gli arnesi di cucina; di conseguenza ho capito che la mia strada sarebbe stata quella della pasticceria, dove avrei avuto modo di esprimere in maniera più variegata, l’arte che sentivo di avere dentro”.

Diplomato al Civiform di Cividale, per tre anni il giovane artista ha lavorato in una delle pasticcerie storiche di Gemona, Cragnolini. A novembre 2022 inoltre, Giacomo è stato l’unico pasticcere friulano ad aver preso parte al progetto Ampi Giovani dei Maestri pasticceri italiani, dell’Accademia di Iginio Massari. Un talento indiscutibile, tanta voglia di realizzare un sogno in grande nel quale rispecchiarsi e quella giusta dose di umiltà che lo spinge a lavorare sempre ‘a testa bassa’.

Una scelta importante quella di creare il proprio regno partendo da zero, regalando emozioni non solo per il palato, ma anche a livello cromatico. “Ho scelto di dare alla pasticceria un’impronta che si discosta dallo standard perché voglio portare una ventata di novità, una scelta alternativa, qualcosa di strettamente personale e innovativo” spiega Giacomo.

Un’innovazione sia nei gusti, sia nei colori; un tuffo dritto nel futuro. “Le mie creazioni prevedono ricette completamente rivisitate, ribilanciate, con l’utilizzo di tecniche diverse da quelle classiche, con l’accostamento di colori e sapori talvolta in contrasto tra loro, che creano quei sapori interessanti e inusuali” precisa Fabro, che confida: “La scelta del territorio è dovuta anche ad un fattore prettamente personale; la mia compagna Harley, che nei pomeriggi verrà ad aiutarmi, viveva già qui infatti e ora andremo a vivere assieme “.

Amore e lavoro, che si fondono alla perfezione e ottengono dei risultati impeccabili, proprio come quelle collaborazioni d’autore che hanno segnato il percorso del giovane pasticcere: da Emanuele Forcone, campione del mondo di pasticceria, a Denis Dianin creatore della vaso cottura, passando per Maurizio Santini, figura di spicco accademico. Una strada, quella di Giacomo, che risulta essere costellata di soddisfazioni al sapore di cioccolata.