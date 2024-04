Saranno 28 quest’anno i treni storici in Friuli: ecco i prossimi appuntamenti

La stagione dei treni storici in Friuli.

E’ ricominciata la stagione dei treni storici in Friuli: in questo 2024, gli appuntamenti saranno 28 e percorreranno alcune linee del Fvg al fine di promuovere il territorio e dare una valenza turistica alle tratte.

L’attività del 2024 ha preso avvio il 7 aprile con il treno “Festa di primavera” da Trieste a Latisana e si concluderà il 15 dicembre con il “Treno dei presepi e dei mercatini di Natale”. In questo arco temporale verranno attivati 28 treni per un costo complessivo di circa 342 mila euro.

“Questa programmazione – spiega l’assessore Cristina Amirante – è realizzata grazie alla collaborazione attivata tra la Regione e la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e con il contributo degli Enti Locali, dell’Associazionismo locale e di settore e il supporto organizzativo di PromoTurismoFVG per le azioni operative di valorizzazione di promozione del territorio. Si aggiunge poi il sostegno operativo di Trenitalia e RFI, della Società TPL FVG scarl e della Società Ferrovie Udine Cividale”.

“La decisione di proseguire con la proroga dell’accordo stipulato nel 2023 – chiarisce ancora l’assessore – è conseguente agli ottimi riscontri di pubblico che i treni storici hanno fatto segnare fino ad oggi; lo scorso anno infatti sono stati complessivamente 9778 i viaggiatori trasportati, con numerosi treni che hanno registrato il tutto esaurito. Questo trend lo

abbiamo già riscontrato anche nella prima tappa del 2024 in occasione della Festa di primavera, percorso che è già sold out”.

I prossimi appuntamenti.

Dopo quello della Festa di Primavera, sono già stati programmati tre nuovi appuntamenti con i vecchi e affascinanti convogli: tutti e tre, invece, permetteranno di viaggiare su un treno Centoporte degli anni ’30.

Il primo evento supererà i confini regionali: il 14 aprile, infatti, da Treviso a Gemona viaggerà il Treno degli Alpini (già sold out) in occasione del 10° Raduno del battaglione alpini “Gemona”, un grande evento storico culturale durante il quale sarà intitolata l’area addestrativa all’interno della caserma “Goi-Pantanali” al Sergente M.O.V.M. Alberto Goi.

L’appuntamento successivo è previsto per il 21 aprile: si tratta del Treno Trieste e il Mare con percorso da Pordenone a Trieste, passando per Udine, Gorizia e Monfalcone. Si andrà alla scoperta delle bellezze del capoluogo regionale ripercorrendo gli aspetti storico e sociali dello sviluppo legato al Porto e alla tradizione marittima. Infine, il terzo percorso in programma è organizzato per il 28 aprile con il Treno della Contea di Gorizia: anche in questo caso si parte da Treviso ma il convoglio ferma anche a Sacile, Pordenone e Udine.