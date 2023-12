Serata di festa e celebrazione per l’Asd Tolmezzo Carnia che al Teatro “Candoni” ha riunito tutti i suoi tesserati – giocatori, allenatori, dirigenti – assieme alle famiglie e ai vertici delle istituzioni sportive locali e regionali per il Natale Rossoazzurro.

Aperto dal sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini – il quale ha portato buone notizie per l’imminente sblocco dei lavori di riqualificazione dell’area sportivo dello Stadio “Fratelli Ermano” – l’evento ha visto la partecipazione del delegato di Tolmezzo della LND-Figc Maurizio Plazzotta, del consigliere regionale della LND-Figc Fabrizio Chiarvesio, del rappresentante dell’Admo, Onorino Brovedan.

Quindi sul palco sono state chiamate a presentarsi tutte le formazioni rossoazzurre, dal settore di base con Piccoli Amici e Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, al settore agonistico con i giovanissimi Under 14, Under 15 e gli Allievi Elite Under 17, passando per gli Juniores Under 19 fino ad arrivare alla Prima Squadra, attualmente seconda della classe nel campionato di Eccellenza Fvg. Sono stati il vicepresidente Santino Restifo, il responsabile del settore giovanile Raffaele Maisano, il dirigente responsabile Vitaliano D’Amato e il direttore sportivo Max Di Giusto a presentare i vari gruppi che ben si stanno comportando nei rispettivi campionati, affiancati da staff di allenatori, preparatori ed accompagnatori che sono ingranaggi fondamentali nella crescita di un settore giovanile invidiato in tutta la regione.

Da parte del direttore generale Fausto Barburini il grazie a tutti i volontari che quotidianamente prestano il loro contributo nelle attività non solo sportive ma anche ludiche e organizzative – dal chiosco alla segreteria ai massaggiatori ai manutentori delle strutture – che vedono oltre 250 ragazzi tesserati, con prospettive di crescita molto interessanti.

C’è stato poi il riconoscimento speciale ad uno dei soci più longevi dell’Asd Tolmezzo Carnia (all’epoca Pro Tolmezzo) ovvero Nello Larice, al quale il presidente Michele Ianich e il direttore Barburini hanno donato la divisa ufficiale del club con la scritta “Nello”, il numero 1 e un Grazie a caratteri cubitali.

Le conclusioni sono state tracciate da Renzo Cristofoli, collaboratore della società che ha esaltato il ruolo di tutti i dirigenti che permettono di portare avanti una realtà tra le più vive del calcio regionale, ricordando inoltre ai ragazzi la possibilità offerta loro di crescere e spiccare il volo nei loro sogni calcistici, e dallo stesso presidente Ianich, il quale ha voluto elogiare tutti i ragazzi, con in testa la formazione della Prima Squadra guidata da Mauro Serini che lo scorso campionato, al termine di una leggendaria cavalcata, ha ritrovato l’Elite del calcio regionale, confermandosi ora al termine del girone di andata come matricola tosta e determinata, capace di conquistarsi al giro di boa il secondo posto: “siete e siamo un gruppo fantastico, con grande talento, determinazione e voglia di sorprendere ancora; non ci vogliamo fermare e continueremo a lottare domenica dopo domenica con la grinta e il mordente che ci contraddistingue. Quest’anno siamo ripartiti alla grande e daremo del filo da torcere fino alla fine”. Un grande “Grazie” è andato a Fausto Barburini, definito vera “anima pulsante della società”.

I complimenti sono andati poi a tutte le squadre, dagli Juniores Under 19, attualmente Campioni d’Inverno del loro girone, gli allievi che hanno visto il cambio in panchina tra mister Vincenzo Radina (che ha salutato dopo 4 anni per motivi personali) e Raffaele Maisano, gli Under 15 di mister Buzzi, 6^ in classifica, gli Under 14 al terzo posto del loro girone, fino ad arrivare ai più piccoli. A tutti quanti è stato regalato uno scaldacollo marchiato Tolmezzo Carnia prima del brindisi finale di Auguri. Ci sarà un ultimo impegno ora per la Prima Squadra che domani, sabato 23 dicembre, affronterà il Sistiana Sesljan nell’ultima giornata del girone di Andata.