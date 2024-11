Il ruggito del Tolmezzo, da Tamai si torna con i tre punti

La partita Tamai-Tolmezzo.

Una risposta di gruppo e un segnale alle avversarie in Campionato: il Tolmezzo Carnia ritorna alla vittoria, dopo tre ko di fila, e lo fa su uno dei campi più difficili, quello del Tamai, al termine di un match molto combattuto, che ha visto i carnici determinati ad invertire la rotta.

Mister Gobbi a guidare i rossoazzurri in panchina per la squalifica di Serini, fa debuttare Rigo dal primo minuto a centrocampo, davanti la coppia Motta-Gregorutti. Dopo i primi venti minuti in cui i padroni di casa hanno tenuto in mano il pallino del gioco, creando due buone occasioni da rete, il Tolmezzo passa in vantaggio al 28′: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, battuto da Faleschini, una spinta nei confronti di Gregorutti pronto a staccare di testa a rete, porta il direttore di gara a concedere il penalty.

Sul dischetto si presenta Motta che non sbaglia, terzo gol stagionale per lui. La risposta del Tamai si concretizza dieci minuti più tardi quando al 38′ Bortolin dalla bandierina d’angolo sinistra, serve Stiso che mette in mezzo e Zorzetto di testa approfitta dell’uscita fuori tempo di Cristofoli per siglare l’1 a 1. L’estremo difensore rossoazzurro si riscatta però prima del finale di tempo, respingendo in angolo la girata ravvicinata di Carniello.

Nella ripresa il Tolmezzo spinge subito avanti ed è Coradazzi a provarci su spunto di Motta, la conclusione però è fuori misura di poco. I padroni di casa si rivedono dalle parti di Cristofoli con una botta di Consorti che non centra lo specchio. Al 21’ azione in velocità dei carnici, con Micelli che vede Gregorutti in area, pallone velenoso in mezzo, libera Zossi ma riprende Faleschini che crossa sul secondo palo dove Motta di testa dalla linea di fondo rimette a centro area per l’inzuccata vincente di Toso. Il Tamai non ci sta e si riversa sul fronte opposto dove però Cristofoli dice di No prima a Mortati e poi a Bougma.

Con i tre punti il Tolmezzo si reinserisce nel gruppetto di squadre a quota 16 assieme proprio a Tamai, Codroipo e Pro Gorizia, prossima avversaria al “Fratelli Ermano” nell’anticipo di sabato 23 novembre.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 12^ GIORNATA

TAMAI – TOLMEZZO 1-2

Gol: 28’ Motta (rig), 38’ Zorzetto, 21’st Toso

TAMAI: Giordano, Migotto, Zossi (33’st Mestre), Parpinel, Bortolin, Pessot, Stiso (35’st Grizzo), Consorti (22’st Bougma), Zorzetto, Carniello, Mortati. All. De Agostini

TOLMEZZO: Cristofoli, Nait, Gabriele Faleschini, Rigo (12’st Fabris), Rovere, Persello, Toso, Coradazzi (47’st Leschiutta), Motta (40’st Garbero), Gregorutti (12’st Nagostinis), Micelli (26’st Cucchiaro). All. Gobbi

ARBITRO: Dzenan Meskovic sez. Gradisca (Salvi-Coppe)

NOTE – Ammoniti Mortati, Parpinel, Consorti, Rovere.