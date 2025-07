Sbaglia ad allacciare la bombola di gas: 48enne ustionato nell’esplosione

L’esplosione di una bombola di gas a Mereto di Capitolo.

Stava effettuando le ultime operazioni di trasloco nella casa appena venduta, quando ha tentato di accendere un fornello collegandolo a una bombola di gas Gpl, ma una manovra errata ha provocato una violenta esplosione, che lo ha investito: è accaduto ad un uomo di 48 anni che ha riportato ustioni su mani e gambe ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in un’abitazione di via del Fieno a Mereto di Capitolo, frazione di Santa Maria La Longa, dove l’uomo si trovava assieme a un amico. Secondo una prima ricostruzione, l’allacciamento al metano risultava chiuso perché la casa era appunto stata venduta. Con l’intenzione di preparare qualcosa da mangiare, il 48enne ha acquistato una bombola di gas in un negozio specializzato e, tornato in casa, ha collegato il fornello senza però installare il riduttore di pressione.

L’omissione ha causato un ristagno di gas. Non appena l’uomo ha provato ad accendere la fiamma, si è innescata un’esplosione che ha causato una fiammata improvvisa, colpendolo in pieno. Le ustioni hanno interessato circa l’8% del corpo, concentrate soprattutto su arti inferiori e superiori. L’onda d’urto ha inoltre danneggiato l’interno dell’abitazione, scardinando una porta e una finestra e distruggendo il fornello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno messo in sicurezza l’edificio. Non sono stati rilevati inneschi di incendio. Presenti anche i carabinieri della stazione di Cervignano per gli accertamenti del caso. Illeso l’amico che si trovava con lui all’interno dell’abitazione.