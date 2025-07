Il folklore da tutto il mondo invade il Friuli: cinque festival internazionali animano l’estate

Cinque festival del folklore nell’estate del Friuli Venezia Giulia.

Dal 17 luglio al 31 agosto, il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere centinaia di performer provenienti da oltre venti Paesi, protagonisti di cinque festival internazionali dedicati al folklore. La ricca stagione 2025, coordinata dall’Unione Gruppi Folcloristici FVG e sostenuta dalla Regione, trasformerà numerose località regionali in un vivace mosaico di tradizioni, musiche e danze provenienti da ogni angolo del mondo.

L’apertura è affidata alla 28ª edizione di Folklorama, che vedrà la partecipazione di gruppi da Austria, Thailandia e Isole Hawaii, impegnati in spettacoli itineranti a Cassacco, San Giorgio di Nogaro, Colloredo di Montalbano, Pasian di Prato e Campoformido-Bressa.

A seguire, tra il 25 e il 27 luglio, il 25° Festival Mondiale del Folclore Giovanile animerà le piazze di Cormons, Udine e Pordenone con formazioni giovanili provenienti da Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord e Italia, in un’esplosione di energia e colori.

Dal 4 al 15 agosto, il Friuli ospiterà il 57° Festival Internazionale del Folklore di Aviano e Piancavallo, la più longeva manifestazione del ciclo, con artisti dall’India, Portorico, Lettonia, Taiwan e Italia. Le esibizioni si svolgeranno ad Aviano, Piancavallo, Sacile, Barcis e Pordenone.

Il 55° Festival dei Cuori, in programma dal 21 al 26 agosto, porterà in scena gruppi folkloristici dall’Armenia, Colombia, Ecuador, Kirghizistan, Tahiti e Italia, coinvolgendo piazze in Slovenia (Bovec) e in diverse città friulane come Tricesimo, Gemona del Friuli e Udine (ma non Tarcento, location che era storica per la rassegna). Riconosciuto a livello internazionale, il festival è un messaggio di pace, fratellanza e rispetto per la diversità culturale.

A chiudere la stagione sarà il 53° Festival Mondiale del Folklore “Castello di Gorizia”, dal 27 al 31 agosto. L’evento, patrocinato dall’Unesco e affiliato al CIOFF®, vedrà la partecipazione di gruppi da Armenia, Austria, Cipro Nord, Croazia, Ecuador, Kyrgyzstan, Papua Nuova Guinea, Slovenia e Italia. Tra i momenti salienti, la solenne inaugurazione in piazza Battisti e la tradizionale parata folkloristica.

Per dettagli e programma completo: www.ugf-fvg.org e pagina Facebook UGFFVG.