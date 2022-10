In campo le unità cinofile e i volontari: continuano le ricerche di Alberto Cacitti

Continuano le ricerche di Alberto Cacitti.

Sono riprese questa mattina, intorno alle 8, le ricerche di Alberto Cacitti, l’uomo di 81 anni che manca dalla sua casa di Tolmezzo dal 5 ottobre scorso.

Il pensionato è uscito in auto e di lui si sono perse le tracce. La vettura era stata ritrovata in prossimità del Ponte Avons, tra Tolmezzo e Verzegnis, ed è in quella zona, in particolare in area boschiva e impervia, che si sono subito concentrate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa da parte di un parente.

Oggi scendono in campo i volontari di Protezione Civile delle squadre comunali di Tolmezzo, Arta Terme, Zuglio e le unità cinofile delle associazioni della Protezione Civile. Sul posto, nel campo base allestito in prossimità di Ponte Avons, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.