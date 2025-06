Il Comune di Cividale cerca rilevatori per il censimento: ecco qual è il compenso

Il compenso per i rilevatori del Censimento permanente.

Il Comune di Cividale del Friuli ha aperto la selezione per individuare nuovi rilevatori incaricati delle operazioni connesse al Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025, promosso da ISTAT; le attività si svolgeranno dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 di giovedì 31 luglio: ecco tutte le informazioni utili per partecipare e il compenso previsto.

Chi può partecipare

Possono fare domanda tutte le persone in possesso dei requisiti minimi richiesti, tra cui età minima di 18 anni; diploma di scuola superiore o titolo equivalente; buona conoscenza della lingua italiana e capacità d’uso dei dispositivi informatici; disponibilità a muoversi sul territorio comunale e a operare in fasce orarie diverse, anche nei giorni festivi

È richiesta inoltre la partecipazione a una formazione specifica organizzata da ISTAT e dal Comune, con test finale obbligatorio.

Cosa farà il rilevatore

I rilevatori si occuperanno di condurre interviste (di persona, per telefono o online), fornire supporto alla compilazione autonoma dei questionari; rispettare le istruzioni di ISTAT e aggiornare costantemente i diari elettronici; garantire la conclusione della rilevazione entro i tempi previsti; spostarsi in autonomia su tutto il territorio comunale, con mezzo proprio a carico del rilevatore

Quanto si guadagna

Il compenso dei rilevatori del censimento è variabile, in base alla modalità di raccolta dei dati. Le tariffe previste sono le seguenti:

18,00 € per ogni questionario compilato di persona presso l’abitazione della famiglia (metodo CAPI)

11,00 € per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica

9,00 € per ogni questionario compilato di persona presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR)

5,00 € per ogni questionario compilato autonomamente online dalla famiglia presso il CCR, con il supporto di un operatore

1,00 € per ogni contatto che ha portato alla compilazione autonoma online da parte della famiglia (fino a un massimo di 3 tentativi)

1,00 € per ogni contatto infruttuoso (sempre fino a un massimo di 3 tentativi)

Inoltre, è previsto un bonus di 4,00 € a questionario per i rilevatori che completano con successo il percorso formativo e superano il test finale (escluso per le compilazioni autonome da CCR). È anche previsto un compenso di 25,00 € per chi conclude il percorso FAD in autoapprendimento.

Come fare domanda

La domanda va presentata entro le ore 12.00 di giovedì 31 luglio 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cividale del Friuli, secondo le modalità specificate nell’Avviso pubblico, disponibile sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Statistica al numero 0432 710205 oppure scrivere a statistica@cividale.net. Orari di apertura: Lunedì e Mercoledì: 9:00–13:00 / 15:00–17:30. Martedì, Giovedì e Venerdì: 9:00–13:00.