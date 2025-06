Escursionista trova un ordigno bellico inesploso: aveva ancora la spoletta armata

Trovato un proiettile inesploso lungo un sentiero a Pontebba.

Un ordigno bellico inesploso è stato scoperto e neutralizzato nella mattinata di lunedì 30 giugno a Pontebba, in località Rio degli uccelli, nei pressi di un sentiero naturalistico molto frequentato: la scoperta è stata fatta da un escursionista proveniente da fuori regione che stava percorrendo il sentiero quando ha notato un proiettile d’artiglieria da 35 millimetri, in pessimo stato di conservazione e con la spoletta di sicurezza ancora armata.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Udine, che hanno inviato sul posto la squadra di artificieri. Gli specialisti hanno messo in sicurezza l’area circostante e, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, hanno proceduto a far brillare l’ordigno in modo controllato. Successivamente, è stata eseguita una bonifica completa della zona per garantire la sicurezza di escursionisti e residenti.