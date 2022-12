A Tolmezzo oggi inizia ufficialmente il Natale

Tolmezzo si prepara ad accogliere il Natale con un ricco cartellone di eventi, la partecipazione di molte associazioni locali e il coinvolgimento attivo di esercenti e commercianti.



Si parte oggi, 7 dicembre con l’inaugurazione, in piazza XX Settembre, alle ore 15.00, delle piste di pattinaggio e di curling, allestite visto il grande apprezzamento avuto nel dicembre scorso. Sabato 10 dicembre, nel cuore della città dove sarà allestita la natività a cura di Julia Artico, dalle 14.30 stand a cura del gruppo Pandora Station mentre nella corte interna del negozio “Primi Sogni” in via Ermacora arriverà San Nicolò con regali per tutti i bambini (in collaborazione con il Circolo Culturale di Piedim).

La prossima settimana, il 13 dicembre, verrà acceso l’albero dei desideri, a cura dell’associazione Carnevale e dintorni. Si tratta della nona edizione dell’iniziativa che coinvolge l’Istituto comprensivo tolmezzino; l’abete, infatti, sarà arricchito con decori speciali: pensieri, speranze e propositi per il Santo Natale e il futuro realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, invece, ritorna il Mercatino di Natale della Porta di Sotto, con bancarelle aperte dalle 9.30 alle 19.00; e sempre sabato 17, in Duomo arriverà Sankt Nikolaus che, dalla cittadina di Simbach am Inn, porterà i suoi doni a bambini e ragazzi. Domenica 18, invece, c’è anche l’appuntamento con i dolci di Babbo Natale (iniziativa del bar Tripoli, della trattoria Borgat e del caffè La Piazzetta). Bambini protagonisti anche al museo Gortani con tanti laboratori (alle 10.30 preparazione di biscotti) e giochi.

Festeggiato il Natale si arriva così al 31 dicembre con la grande festa di Capodanno organizzata alla pista di guida sicura con tanta musica e divertimento.

L’inizio del nuovo anno sarà nel segno della tradizione: domenica 8 gennaio appuntamento con “PurcitART”, iniziativa dedicata ai norcini e all’arte della lavorazione delle carni di maiale. Martedì 10 gennaio arriva la Befana in piazza e nelle scuole.