Ubriaca, molesta e minaccia il titolare e la dipendente del bar: scatta il Daspo

Nella mattinta di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monfalcone sono intervenuti in un locale del centro a seguito della segnalazione in merito ad una persona che molestava il titolare e la dipendente di un locale del centro storico.



Sul posto i militari hanno identificato tutti i protagonisti del diverbio, scaturito, stando ai primi accertamenti, a causa dello stato di ubriachezza molesta in cui versava una cliente. La discussione, sfociata immediatamente in minacce e insulti rivolti alla dipendente dell’attività commerciale, è stata sedata senza ulteriori conseguenze grazie all’intervento tempestivo della pattuglia.

In applicazione del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Monfalcone, i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente la donna di origini straniere, responsabile dell’alterco nei confronti della quale è stato disposto contestualmente un provvedimento di allontanamento della durata di 48 ore.

Inoltre, nei confronti di chiunque ponga in essere atti di degrado urbano e condotte di disturbo per la fruizione delle vie cittadine del centro storico, le Forze dell’Ordine, in caso di comportamenti recidivi, potranno avviare le procedure per l’applicazione del cosiddetto “daspo urbano”. Tale misura, che in un’ottica di prevenzione mira a scongiurare il verificarsi di più gravi condotte, anche penalmente rilevanti, comporterà il divieto di accesso a particolari aree e pubblici esercizi per un determinato periodo compreso tra i sei mesi e i due anni.