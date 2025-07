Premiate 4 grappe della Distilleria Mangilli e di Domenis 1898.

La tradizione distillatoria del Friuli Venezia Giulia e la radicata attenzione alla qualità della grappa trovano conferma nelle 4 medaglie conquistate alla 42° edizione del concorso Alambicco d’Oro ANAG, considerato una vetrina prestigiosa a livello nazionale per il mondo della distillazione. I riconoscimenti sono 3 medaglie Gold assegnate alla Distilleria Mangilli e a Domenis 1898, che ha conquistato anche 1 medaglia Silver.

La Distilleria Mangilli ha ottenuto una doppia medaglia d’oro grazie alla Mitica Grappa Friulana e alla Mitica Grappa Friulana Riserva, simboli di un legame forte con la tradizione e il territorio. Domenis 1898 ha portato a casa un oro con il Gold Gin Compound e un argento con la Futura Riserva Barrique, confermandosi realtà di riferimento capace di innovare pur nel rispetto delle radici.

“Il concorso nazionale Alambicco d’Oro – afferma il presidente ANAG, Marcello Vecchio – si conferma e consolida come un appuntamento atteso e riconosciuto dal mondo della distillazione quale vetrina autorevole per la valorizzazione del proprio storico patrimonio storico e culturale. Anche quest’anno la partecipazione è stata ampia e qualificata, con grappe, acquaviti d’uva, brandy e gin provenienti da tutta Italia e presentati da distillerie storiche, realtà emergenti e aziende vitivinicole che producono le cosiddette ‘grappe di fattoria’ affidando le proprie vinacce a distillerie terziste. Una ricchezza di etichette e tradizioni regionali che ha impegnato la giuria di qualificati assaggiatori ANAG in un attento lavoro di selezione e valutazione e ha portato all’assegnazione di medaglie che riconoscono la varietà, la qualità e l’identità territoriale dei distillati in gara”.