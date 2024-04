Al via le iscrizioni per il Tolmezzo Football Camp.

Dopo l’annuncio delle date ufficiali – da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2024 – l’Asd Tolmezzo Carnia annuncia il Via alle iscrizioni per la nuova edizione del “Tolmezzo Football Camp”, la settimana estiva dedicata alle lezioni di tecnica calcistica individuale e applicata, proposta dai Maestri del Calcio, Gianfranco Cinello e Paolo Miano che attraverso la propria esperienza da calciatori e allenatori professionisti, sono pronti ad aiutare gli aspiranti calciatori nel sviluppare le rispettive qualità tecniche, così come era avvenuto nella prima edizione del 2019 e nell’ultima dello scorso anno.

Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, sono previste sessioni giornaliere, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 18, tenendo conto delle diverse età e capacità dei partecipanti. Il luogo di ritrovo sarà al campo sportivo “Fratelli Ermano” di Tolmezzo, in via Val di Gorto. Il camp sarà dedicato ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2009 e il 2017. Ci sarà anche la presenza di una specifica “scuola Portieri”.

Come iscriversi.

Termine ultimo per le iscrizioni il 31 maggio prossimo, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di iscrizioni, che sono 60. Viste le massicce adesioni degli scorsi anni, il suggerimento è di iscriversi il prima possibile.

La quota d’iscrizione, fissata a 285 euro, comprende oltre al corso di calcio, il kit materiale (2 completini da gioco, una t-shirt da riposo, uno zainetto, due paia di calzettoni e un cappellino), il pranzo a mezzogiorno per tutto il periodo. In caso di iscrizione di più fratelli/sorelle è previsto uno sconto di 50 euro, applicato a partire dal secondo iscritto.

Per iscriversi occorre compilare la scheda iscrizione presente sul sito internet www.asdtolmezzocarnia.it oppure le schede già scaricate dai social od ancora quelle cartacee ricevute di persona e già compilate, quindi inviarle alla mail iscrizioni@asdtolmezzocarnia.it, corredate dal certificato di idoneità sportiva non agonistica e della ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Tutte le info sul sito internet www.asdtolmezzocarnia.it e sui canali social della formazione rossoazzurra oppure la casella mail info@asdtolmezzocarnia.it. Telefoni: Santi Restifo 338/6224167 oppure Francesco Santellani 392/9507360.