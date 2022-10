Tolmezzo si riunisce per l’ultimo saluto a Valter, bancario “d’altri tempi”

I funerali di Valter Fusetti.

Si riunirà questo pomeriggio alle 14 e 30 la comunità di Tolmezzo per l’ultimo saluto a Valter Fusetti, il bancario settantaduenne venuto a mancare martedì in seguito ad una malattia che in poco tempo non gli ha lasciato scampo.

L’uomo, particolarmente benvoluto e stimato sia dal punto di vista umano sia come professionista, viene definito come una ‘figura d’altri tempi’ dagli amici più stretti, per i modi sempre educati e cordiali. Una vita passata dietro allo sportello con impegno e dedizione alla ‘Banca Carnica’, divenuta poi in seguito ‘Banco di Brescia’. Durante il tempo libero amava ritrovarsi con gli amici a commentare i risvolti della sua amata Udinese, la squadra del cuore con la quale aveva un rapporto particolare, anche per il legame con l’ex giocatore Paolo Miano.

“Eravamo molto amici, quando veniva nel mio locale parlavamo spesso di sport, sempre e comunque con il sorriso sulle labbra – commenta Michelle, titolare del Caffè Manzoni- diversi anni fa, assieme agli amici più stretti, avevamo addirittura fondato il ‘gruppo del tappo corona’, eravamo molto affiatati. Valter, padre di due figli, Michele ed Alessandro, rispettivamente di 42 e 39 anni, era separato da moltissimi anni dalla moglie Gabriella, maestra oggi in pensione, ma nonostante ciò, era riuscito a mantenere ben saldi i rapporti familiari.

In questi ultimi dieci giorni la malattia di Valter era avanzata in modo inaspettatamente veloce, tanto da richiederne il ricovero, tre giorni fa, all’ospedale di Tolmezzo, dove martedì mattina, poco dopo le 11 e 30 il suo cuore ha cessato di battere.