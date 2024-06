Tolmezzo, dopo il successo di “Vie dei Libri”, con oltre 3mila presenze, si lavora già all’edizione 2025. Che avrà molte novità.

La seconda edizione del Festival Tolmezzo Vie dei Libri si è conclusa con un successo di pubblico: oltre 3mila presenze, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, per gli incontri, visite ai Musei, passeggiate ed eventi di spettacolo nel cartellone della manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale di Tolmezzo con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, a cura di Fondazione Pordenonelegge.it.

Un Festival che, per tre giorni, ha voluto parlare della montagna e del suo futuro attraverso i libri, dispiegando storie racconti e visioni legati alla cura delle persone e dell’ambiente, al fascino della natura e ai suoi profumi e sapori, all’innovazione e al turismo rispettoso dei luoghi. Una trentina di eventi chiamati a scandire intensamente il fine settimana, seguendo la via maestra dei libri e con autrici e autori di riferimento a livello nazionale, da Matteo Bussola e Donato Carrisi, da Concita De Gregorio a Vito Mancuso, Giampiero Mughini, Tullio Avoledo, Franco Faggiani, Angelo Floramo, Eleonora Matarrese, Marco Albino Ferrari.

Menzione speciale per l’affluenza agli incontri di Vito Mancuso e Angelo Floramo, andati sold out come l’evento legato al “libro più misterioso del mondo”, raccontato dall’etnobotanica Eleonora Mattarrese, per la quale molti spettatori sono arrivati anche da fuori regione. E insieme agli autori sono state premiate anche le loro opere, con centinaia di libri acquistati in soli 3 giorni.

Se il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta si è dichiarato pienamente soddisfatto per la qualità e sensibilità degli interventi proposti e la polifonia di voci che a Tolmezzo si sono incrociate, l’assessore alla Cultura del Comune di Tolmezzo Laura D’Orlando ha sottolineato la forza di un bilancio complessivo, “legato al riscontro per gli incontri ma non solo: il pubblico ha premiato anche gli eventi collaterali, come la manifestazione “Libri con gusto”, che ha accompagnato il festival nel segno delle degustazioni. E l’affluenza speciale del fine settimana si è riflessa nei luoghi di ristorazione e negli esercizi pubblici del centro storico“.

Occhi puntati alla terza edizione.

Una seconda edizione che ha rinnovato il successo del primo cartellone e permette già di guardare al futuro: “La 3^ edizione di Tolmezzo Vie dei Libri è già in programma dal 13 al 15 giugno 2025, – anticipa l’Assessore D’Orlando – ma c’è una novità importante, un valore aggiunto che potrà diventare elemento identitario per la città, sotto il profilo culturale: “Vie dei libri”, infatti, diventerà un vero e proprio “format”, un percorso letterario ricorrente che accompagnerà gli eventi storici di Tolmezzo, dalla Sagra del Borgat alla Festa della Mela, affiancando di volta in volta le manifestazioni con proposte e incontri. Vie dei libri tutto l’anno, insomma, e con uno sguardo anche al di fuori della città, grazie a un progetto che ci collegherà alla Slovenia con un palinsesto di iniziative culturali legate ad autrici e autori”.