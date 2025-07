Il soccorso sulla ferrata Valmeduna.

Intervento questa mattina tra le 11 e le 12 la stazione di Maniago del Soccorso Alpino assieme ad elisoccorso ed ambulanza per una chiamata giunta dalla ferrata Valmeduna, itinerario atletico di recente realizzazione, dove un cinquantenne del pordenonese, sfinito dall’impegnativo percorso, si era procurato anche un lieve trauma ad un piede scivolando in un tratto.

È stato recuperato al verricello dal tecnico di elisoccorso dell’eliambulanza e valutato a terra dall’ambulanza per poi decidere di rientrare in autonomia. I soccorritori si sono accertati che i suoi compagni fossero in grado di proseguire da soli prima di concludere la missione.