Domani le esequie di Luciano Sulli.

Bandiere a mezz’asta, uffici pubblici e negozi chiusi domani a Verzegnis, in occasione delle esequie dell‘ex primo cittadino Luciano Sulli.

La comunità, infatti, si fermerà domani, martedì 31 gennaio, per l’ultimo saluto a Sulli, che fu primo cittadino del comune carnico dal 2004 al 2014 (e prima ancora consigliere comunale), nonché direttore della Protezione Civile Fvg. Il sindaco Andrea Paschini ha proclamato il lutto cittadino, facendosi interprete del sentimento di cordoglio manifestato in queste ore dall’intera cittadinanza.

Oltre agli incarichi istituzionali ricoperti, Luciano Sulli è stato un punto di riferimento per il paese, in particolare nel mondo dell’associazionismo sportivo di cui è stato protagonista ricoprendo diversi ruoli, dal campo, alla panchina fino alla dirigenza. La sua figura viene ricordata anche per l’attiva partecipazione alle varie iniziative organizzate a Verzegnis in ambito sociale e culturale.

In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, quindi, nella giornata di domani le bandiere degli uffici pubblici verranno poste a mezz’asta in segno di lutto; le attività commerciali e gli uffici pubblici comunali resteranno chiusi durante le esequie che avranno luogo alle 15 nella parrocchia di San Martino a Villa di Verzegnis; vietate dalle 14 e fino al termine del rito funebre le attività ludiche e ricreative incompatibili con la circostanza.

In occasione della prossima seduta del Consiglio comunale, inoltre, sarà osservato un minuto di silenzio. “Abbiamo ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino per la perdita di un amministratore e un cittadino che tanto ha fatto per il nostro paese – commenta Paschini -; in questo modo vogliamo manifestargli gratitudine e riconoscenza e far sentire alla famiglia, distrutta dal dolore, l’affetto di tutta la comunità”. Al cordoglio si uniscono anche gli amministratori dei Comuni della Conca Tolmezzina.