Domani riapre il bar Al Gambero di Amaro.

Una buona notizia per la comunità di Amaro: da domani, 31 gennaio, riapre infatti lo storico bar Al Gambero, che era chiuso da un paio di anni.

Il locale risale a oltre 50 anni fa: fu infatti costruito dai fratelli Rainis tra il 1968 e il 1969 e, da allora, la stessa famiglia ne aveva portato avanti la gestione. Negli anni, il bar era diventato un pezzo di storia del paese e punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per i lavoratori delle attività dell’area industriale, per i turisti (è situato in via Nazionale, poco lontano dall’uscita dell’autostrada), per i pendolari e per gli appassionati sportivi, dato che è pure sede dell’Udinese Club Damâr, intitolato proprio ai fratelli Rainis.

L’avventura del locale si era conclusa a fine 2020 e il bar era quindi rimasto chiuso per un periodo finché, l’anno scorso, a rilevarlo è stata Antonella Rossi, che tra l’altro, ha collaborato per 20 anni nella gestione di “Al Gambero”, con la famiglia Rainisi: un passaggio di testimone che ora ridarà vita all’attività. L’orario sarà quello che il bar ha sempre osservato, con l’apertura alle 5 del mattino per fornire un importante servizio in particolare ai lavoratori turnisti.