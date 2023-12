Aurora Fochesato di Casarsa è campionessa mondiale di freccette.

Aurora Fochesato ha vinto la competizione giovanile di Lakeside conquistandosi il titolo di campionessa mondiale di freccette. E’ la prima volta che un giocatore italiano vince questo trofeo e in generale che un giocatore italiano vince un match sullo storico palco di Lakeside “Home of World Darts” e il traguardo è arrivato grazie alla ragazza friulana.

La 17enne Aurora, infatti, è di Casarsa della Delizia ed è figlia d’arte dato che anche suo papà Dario è un campione di livello internazionale. La giovane determinata ha iniziato a giocare a freccette a 10 anni, allenandosi nei bar e, prima di questo grandissimo successo, aveva già vinto due titoli europei. A lei, sono arrivati i complimenti sia del Governatore, Massimiliano Fedriga, sia dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini.

Il cammino di Aurora Fochesato sino alla finale

Come raccontato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Gioco Freccette, Aurora è arrivata alla finale sul palco di Lakeside attraverso le World Championship Qualifier riservate alla categoria “Girl” (disputate in Olanda oltre 10 mesi fa), dove la giocatrice è arrivata in finale e quindi è rientrata nei due posti messi a disposizione per i Campionati del Mondo WDF di Lakeside 2023 dove ha incontrato, appunto, l’altra finalista: l’ungherese Krisztina Turai.

Dopo il 4-0 nel primo turno alla canadese Gallant, Aurora negli ottavi ha sconfitto la fortissima Pauling, numero uno della classifica Girl; poi nei quarti ha superato la britannica Williams e nella semifinale l’olandese Tessin per 5-2.

La finale, disputata sul prestigioso e iconico palco di Lakeside, è terminato 2 set a 0 per per Aurora che ha così conquistato il titolo di Campionessa del Mondo Under 18 vincendo il WDF Girls World Championship 2023.