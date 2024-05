Il treno storico arriva a Palmanova.

Questa domenica il Treno Storico delle città UNESCO farà tappa a Palmanova, portando con sè centinaia di persone pronte a conoscere la Fortezza stellata. Dopo la visita guidata alle fortificazioni assieme ai rievocatori del Gruppo Storico, la comitiva verrà accompagnata in Piazza Grande, dove troveranno il Mercato Straordinario e le esibizioni musicali dei partecipanti al Concorso musicale internazionale “Città di Palmanova” e sotto la Loggia un’esposizione di prodotti tipici del territorio in collaborazione con i comuni di Santa Maria la Longa e Bagnaria Arsa. I viaggiatori si fermeranno in città per il pranzo, libero nei locali cittadini, per poi ripartire verso Cividale per il pomeriggio.

“Ringrazio Regione, Promoturismofvg e Fondazione FS per aver confermato la proposta del treno storico per far conoscere al meglio i nostri patrimoni Unesco– commenta l’assessore comunale a turismo e commercio Silvia Savi-. Palmanova si presenta con le fortificazioni animate dalle ricostruzioni storico-didattiche dei nostri rievocatori, con il mercato straordinario e con una finestra sul territorio, esempio delle sinergie che si potranno creare con il futuro distretto del commercio. Una domenica arricchita dalle migliaia di ragazzi da tutta Italia ed Europa che stanno partecipando al Concorso Musicale. In questi giorni, continue esibizioni in piazza rendono partecipe tutta la comunità di questa manifestazione”.

Il programma del treno storico.

Partenze da Trieste Centrale ore 8:25, Monfalcone ore 8:52 e Cervignano ore 9:07. L’arrivo alla Stazione di Palmanova è previsto per le ore 9.20. Sosta a Palmanova fino alle 13.40.

Oltre al Mercato straordinario in Piazza Grande, tutti coloro che verranno a Palmanova, troveranno anche un mercatino di hobbistica e artigianato creativo sui tratti pedonali di Borgo Aquileia, Borgo Cividale e Borgo Udine. Alle ore 12, in piazza, l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Liceo musicale Tenca di Milano.

Il Treno storico parte da Trieste verso Palmanova e Cividale del Friuli per scoprire atmosfere, percorsi, storia e monumenti della città stellata e del primo ducato longobardo in Italia. Incluse gratuitamente per i passeggeri le visite guidate di Palmanova e Cividale del Friuli. Durante il viaggio in treno informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria a cura dell’Associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio.