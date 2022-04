Addio al dottor Renato Zerbo, storico medico di Cervignano

Cervignano in lutto per la scomparsa del dottor Renato Zerbo.

E’ venuto a mancare in modo del tutto inaspettato, all’età di 85 anni, il dottor Renato Zerbo, ufficiale sanitario prima e medico condotto poi, nella comunità cervignanese, dal ’77 al 2007.

A darne il triste annuncio la figlia Giovanna, che affida ai social la perdita improvvisa del padre ” Se n’è andato oggi in un triste venerdì Santo. Già so quanto mi mancherà”. L’uomo, dopo aver riportato una frattura del femore in seguito ad un’accidentale caduta all’interno della propria abitazione, era ricoverato da dieci giorni in ospedale. Le condizioni di salute sembravano essere tutto sommato stabili, nonostante una lieve depressione lo accompagnasse negli ultimi tempi. “I medici ci avevano detto che era debole, qualche problemino al cuore ed una piccola emorragia dovuta alla caduta, ma non sembrava essere niente di irrecuperabile. Dicevano che sarebbe bastata solo un po’ di riabilitazione. Adesso attendiamo di parlare con il medico, per capire meglio cosa sia successo”, racconta in lacrime la figlia Giovanna, comprensibilmente scossa.

La risposta della comunità cervignanese non si è fatta attendere: numerosi, infatti, i messaggi di cordoglio e di vicinanza espressi alla famiglia, nonostante, poco dopo la pensione, il dottor Zerbo avesse fatto ritorno alla propria città natale, Palermo. ” Il suo sogno era quello di poter fare ritorno a Cervignano, il suo cuore era rimasto lì, e mi dispiace immensamente di non averlo potuto accontentare”, conclude la figlia, con grande rammarico. In seguito ai funerali, il corpo verrà, come da volontà espressa in vita, accompagnato alla cremazione.

