L’annuncio della cantante Loredana Bertè.

Deve sottoporsi ad un intervento chirurgico e dovrà restare diversi giorni a riposo assoluto. Un po’ a malincuore, ma obbligata dalle sue condizioni di salute, la cantautrice calabrese, Loredana Bertè, 70 anni, ha dovuto annunciare lo slittamento della prima data del tour estivo “Figlia di…”, che era in programma il 23 luglio a Cervignano del Friuli. “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico”, il messaggio degli organizzatori.

Il concerto di Cervignano sarà spostato al 13 agosto. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso. “Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario”, le rassicurazioni dello staff.

