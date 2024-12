Crescere leggendo, a Cervignano l’evento dedicato ai giovani lettori

Al Teatro Pasolini di Cervignano l’appuntamento con + Leggi + Cresci.

Chiama a raccolta la grande comunità culturale che ha a cuore il futuro della lettura e della formazione, l’appuntamento annuale con “+ Leggi + Cresci”, la giornata di formazione regionale del progetto “Crescere leggendo”, dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, giunta alla 14a edizione.

Sarà il teatro Pasolini di Cervignano del Friuli a ospitare venerdì 13 dicembre l’evento rivolto a docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, operatori culturali, bibliotecari, librai, lettori volontari e studenti in scienze della formazione e a tutte le persone impegnate nella diffusione della lettura nella nostra regione.

Ideato e curato da Damatrà onlus, “+ Leggi + Cresci” fa parte delle attività di LeggiAMO 0-18 FVG, il Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia realizzato insieme dai partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (ente coordinatore), Damatrà onlus, CSB – Centro per la Salute del Bambino, AIB – Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

L’evento.

ll tema che contraddistingue l’edizione 2024 di “+ Leggi + Cresci” è “Tracce”, intese non come i segni che l’uomo lascia dietro di sé concretamente, ma come le storie che si tramandano da generazioni, grazie a una voce che racconta o alle pagine dei libri, che lasciano tracce persistenti nella nostra crescita personale e nella nostra interiorità.

La giornata di formazione è a ingresso gratuito, ma ha posti limitati con prenotazione obbligatoria. È possibile iscriversi online utilizzando il QR Code scaricabile dal sito www.leggiamofvg.it.

I protagonisti

“+ Leggi + Cresci” si terrà dalle 16 alle 19 al teatro Pasolini di Cervignano del Friuli. Dopo i saluti istituzionali, alle 16.30, introdotto da Livio Vianello, è in programma l’intervento di Nicola Lagioia, scrittore, giornalista e intellettuale, dal titolo “Come si diventa lettori“, una lezione – monologo da cui si evince che “diventare lettori è sempre una scommessa vinta, al di là di ogni vantaggio pratico”. Tra racconto autobiografico e immersione nella storia della grande letteratura, Lagioia racconta un’educazione sentimentale attraverso i libri per arrivare a sentire il mondo, gli altri e se stessi con una diversa intensità.

Lagioia è scrittore e giornalista, ha diretto il Salone del Libro di Torino dal 2017 al 2023, è autore e conduttore di Pagina 3 su Radio Rai 3 e per la Mostra del Cinema di Venezia è stato selezionatore e giurato. Dirige la rivista multimediale di cultura Lucy. Tra i suoi libri premiati: La ferocia (2014) e La città dei vivi (2020). Collabora con La Repubblica e La Stampa, e i suoi libri sono tradotti in 20 Paesi.

Dopo la “Ricreazione tra i libri” nel foyer del teatro Pasolini, alle 18 sarà Marnie Campagnaro a salire sul palco per tenere l’intervento “Lieve sul mondo il piedino posò – A proposito di una storia, di una traccia e dei ‘sensi’ della lettura”. Introdotta da Viviana Urban, dell’Associazione italiana biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia, la relazione della professoressa Campagnaro esplora il potenziale della lettura condivisa come esperienza capace di lasciare tracce profonde in lettrici e lettori. Come piccoli sassolini lucenti in una notte buia, seguiremo le tracce di parole, simboli e riferimenti culturali disseminate da un grande scrittore in una piccola storia, un classico che ben si presta a un’analisi dei “sensi” della lettura. Un’occasione per rivivere il potere di una storia che diventa punto d’incontro tra chi legge e chi ascolta, toccando dimensioni emotive, culturali, sociali e politiche.

Marnie Campagnaro è professore associato di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza all’Università di Padova, dove dirige il corso post lauream in “Lettura e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (0-18 anni)”. È membro della International Research Society for Children’s Literature e del gruppo di ricerca sulla letteratura per l’infanzia dell’ateneo. Ha pubblicato articoli e saggi in riviste nazionali e internazionali; tra le sue opere recenti “Narrare per immagini. Uno strumento per l’indagine critica” (2012) e “Incanto e racconto nel labirinto delle figure. Albi illustrati e relazione educativa” (con Marco Dallari, 2013).

LeggiAMO 0-18 FVG è il Progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha l’obiettivo di far crescere la comunità di giovani lettori e lettrici e ha come partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.