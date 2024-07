La piccola Ludovica è nata in casa, a Cervignano.

Le doglie improvvise, la chiamata all’ambulanza, ma la piccola non ha aspettato: in una insolita ma gioiosa circostanza, Ludovica è nata all’1:45 di domenica 21 luglio, nella casa di via Antonio Corazza a Cervignano del Friuli, riempiendo di felicità la sua famiglia.

La madre, Debora Silverii, si era sottoposta a un controllo solo il venerdì precedente, avendo raggiunto il termine della gestazione, e tutto sembrava regolare. Nulla, insomma, faceva supporre un parto così rapido. Invece, la piccola ha deciso che era il momento di nascere.

Alle prime contrazioni, il padre, Marco Adduci, ha prontamente chiamato il 112. Sul posto sono giunti i sanitari pronti ad assistere la nascita: alla 1.45, Ludovica è venuta al mondo. La neonata, con i suoi 3.450 grammi di peso e 51 centimetri di lunghezza, è stata accolta con grande gioia da mamma, papà, dalla sorellina Clarissa e pure dal nonno Claudio Silverii, volontario all’Emporio della solidarietà della Caritas di Cervignano del Friuli, che ha celebrato l’arrivo del suo quarto nipote affiggendo un bel fiocco rosa nel negozio, dove due volte alla settimana vengono distribuite derrate alimentari alle famiglie in difficoltà.

Una piccola curiosità: Ludovica risulta nata a Cervignano e quindi avrà la sigla di questo Comune nel suo codice fiscale. Un fatto che non avveniva da molto tempo.