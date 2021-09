Lo scontro frontale tra due auto ieri sera a Scodovacca.

Dopo lo scontro frontale, una delle due auto coinvolte abbatte un palo della luce. E un conducente viene portato in gravi condizioni in ospedale. È la sintesi dell‘incidente accaduto ieri sera, dopo le 19, a Scodovacca, frazione di Cervignano.

Lo schianto fra le vetture, avvenuto per cause in corso di accertamento, si è verificato sulla regionale 351. Dopo il sinistro è subito scattato l’allarme: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Cervignano. Uno dei due autisti è stato trasportato in elicottero nell’ospedale di Udine: è grave, ma non in pericolo di vita. Ferite meno rilevanti per l’altro conducente.

Sul posto, per rilievi e viabilità, i carabinieri.

