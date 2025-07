L’incendio questa notte a Premariacco.

Incendio questa notte a Premariacco dove alcune auto parcheggiate sotto ad una tettoia adiacente ad un’abitazione sono andate in fiamme. Sul posto, poco dopo le ore 00,30, sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Cividale del Friuli.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento avendo ragione delle fiamme prima della loro propagazione all’abitazione e alla vegetazione che si trovavano nelle immediate vicinanze della tettoia sotto la quale erano parcheggiati i mezzi. Spente le fiamme si è provveduto alla bonifica di quanto andato a fuoco, 2 autovetture e 1 ciclomotore, e la messa in sicurezza di tutta l’area dell’incendio che ha causato danni anche alla tettoia, sotto la quale erano parcheggiati i mezzi, e ad un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che però dai primi rilievi si potrebbero attribuire ad un guasto ad uno dei veicoli incendiati. Sul posto anche i carabinieri.