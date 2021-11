L’investimento in via Terza Armata a Cervignano.

Una 48enne di nazionalità straniera è stata investita, questo pomeriggio, da un’auto in via Terza Armata a Cervignano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la Radiomobile della Compagnia di Palmanova, guidata dal comandante Danilo Feliziani.

In base alle prime informazioni, la 48enne è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono apparse gravi. Alla guida dell’auto c’era un’80enne residente nel comune. I carabinieri stanno compiendo ora tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’investimento è avvenuto a nemmeno 24 ore di distanza dalla tragedia, simile nella dinamica, avvenuta ieri sera in via Gorizia a Udine in cui ha perso la vita la 82enne Nerina Candidi Tommasi,

