Regala il suo terreno in memoria del fratello morto

Mauro vorrebbe che qualcuno se ne prendesse cura come faceva suo fratello.

È un gesto grande solidarietà quello che vede protagonista Mauro Molinari, cinquantottenne cervignanese che intende donare il terreno di proprietà situato a Saciletto, nella statale che da Cervignano porta a Ruda. L’unica condizione è prendersene cura e adibendolo ad orto.

“Il terreno, grande quanto l’area di un campo di calcio, comprende anche quattro file di vigna, ed è situato a fianco alla casa dei miei genitori che, essendo anziani, non sono più in grado di occuparsene”, racconta.

“Fino a due mesi fa l’orto era coltivato con amore e devozione da mio fratello, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente”, spiega. Mauro, chimico di professione con diversi impegni sportivi e sociali, non riesce ad occuparsi del terreno e per lui è un grande dispiacere veder decadere un’area tanto amata dai propri familiari.

“Ci sono ancora tutti gli attrezzi agricoli che usava mio fratello assieme a mio padre. Sono a disposizione della persona che vorrà occuparsene. A fianco al terreno c’è anche una piccola roggia e l’impianto di irrigazione era appena stato rivisitato”. Mauro, così, ha deciso di dare l’opportunità a chi non avesse spazio sufficiente per coltivare un orto proprio, e, contemporaneamente, spera di dare un supporto morale e motivazionale ai genitori che, non vedendo più il loro figlio occuparsi del terreno, sarebbero così probabilmente orgogliosi nel vederlo nuovamente prendere vita.

