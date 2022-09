Il furto è avvenuto a Cervignano

Aspetta il figlio fuori da scuola: pochi attimi sono bastati ai ladri per rubarle la borsa dall’auto parcheggiata.

E’ successo ieri pomeriggio a Cervignano, dove una signora era in attesa dell’uscita del figlio dalla scuola materna, attorno alle 17.30. Un’auto nera lucida (forse una Golf o una Polo) ha parcheggiato vicino al suo veicolo, qualcuno ha aperto lo sportello della macchina e ha prelevato il suo zaino con i documenti, portafoglio e chiavi per poi darsi alla fuga: “Non ho parole per commentare l’orribile gesto – ha commentato la signora sul gruppo facebook dei Cervignanesi -, ed ho provveduto a fare denuncia ai carabinieri, ma – ha continuato lanciando un appello -, se qualcuno di voi trovasse uno zainetto di color beige/sabbia a fiori può contattarmi o lasciarlo ai carabinieri. E’ importante soprattutto per i documenti e le chiavi”.