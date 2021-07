“La nostra storia è di martedì” parte a Cervignano il 6 luglio.

Torna, per il quinto anno, l’iniziativa culturale estiva “La nostra storia… è di martedì”, inaugurata dall’Antiquarium nel 2017 e portata avanti ora dal neo Civico museo archeologico e storico di Cervignano.

Per la prima volta, il programma ruota attorno a un tema unitario, “Soldati” e, anzi, si sdoppia in un ciclo di conferenze e in uno di visite a luoghi della memoria collettiva, curati dal comitato di gestione.

A luglio le conferenze, ad agosto le visite.

Per tutto il mese di luglio esperti, studiosi e specialisti condurranno il pubblico in un viaggio dall’età romana fino al centenario della scelta del milite ignoto, mentre nel mese di agosto, dopo le lunghe pause imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, sarà possibile “toccare con mano” la storia raccontata negli incontri del mese precedente.

Le conferenze, a entrata libera, si terranno sempre di martedì (in caso di condizione atmosferiche avverse esse verranno annullate e, al caso, rimandate), alle ore 17.45, nello spazio antistante il Civico museo archeologico e storico in piazza Marconi.

Apertura con i Preludi musicali.

Come nel 2019 e nel 2020, apriranno gli appuntamenti i Preludi musicali, con gli allievi e i docenti dell’associazione culturale e musicale “Luigi Cocco” e del Centro chitarristico “Guitaromanie” di Cervignano. Il servizio d’ordine e le norme di sicurezza saranno, come sempre, curati dal gruppo di Cervignano dell’Associazione nazionale alpini e collaborano al progetto anche l’associazione culturale Teatro Pasolini e l’Università per la Terza Età Città di Cervignano e Bassa Friulana.

Le visite ai musei richiedono la prenotazione obbligatoria, con gruppi al massimo di 15 persone (informazioni e prenotazioni su: info@cimascervignano.it)

Il calendario delle conferenze parte martedì 6 luglio con Marzia Vidulli Torlo, conservatore del museo d’antichità Winckelmann di Trieste. Il programma delle visite a Parchi tematici e musei si aprirà invece il 10 agosto proprio con la visita del museo Winckelmann nel capoluogo regionale.

