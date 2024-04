La festa del Pestith della Valcellina e della Val Vajont.

Tutto nasce da una rapa tonda dal colletto viola: è da essa, infatti, che da generazioni, in Valcellina e in Val Vajont si ricava il pestith, un pesto di rapa fermentata che per secoli ha nutrito gli abitanti di quelle valli, soprattutto d’inverno.

E proprio a quella specialità, che rappresenta la storia e l’eredità (culinaria e non solo) di quei luoghi, è dedicata la prima Festa del Pestith e dei Fermentati, che si terrà a Cimolais dal 20 al 21 aprile. L’evento, voluto per valorizzare le eccellenze delle due valli, è organizzato dal Comune, assieme alla Proloco, con il supporto di Slowfood e il sostegno dei Comuni di Barcis, Claut, Erto e Casso e del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

La due giorni sarà occasione per immergersi nel mondo dei fermentati con degustazioni guidate di Pestith (presidio Slow Food), e per scoprire nuovi sapori, profumi e colori attraverso i piatti preparati da cuochi di rilievo regionale e internazionale, anche vegani e vegetariani.

Tra le iniziative in programma, il Mercato dei Produttori di Pestith, di fermentati vegetali e altre eccellenze provenienti dal Nord Italia e dall’estero; laboratori e showcooking, occasione unica per imparare dai maestri e portare a casa nuove ricette, curiosità e segreti; tour gastronomico, con un bus navetta che collegherà Cimolais agli altri tre Comuni dove ristoratori e agriturismi offriranno menù speciali dedicati al Pestith; e attività culturali e tradizionali organizzate dalle varie municipalità, per arricchire l’esperienza con un tocco di storia locale e intrattenimento.