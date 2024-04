Pordenone, 67enne trovato morto in casa dal figlio

Mauro Seganfredo è stato trovato senza vita dal figlio.

Mauro Seganfredo, un uomo di 67 anni, è stato trovato senza vita ieri sera nella sua casa di via del Poz a Pordenone, nel quartiere di Torre. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio, che ha subito dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta anche la squadra Volante della Questura di Pordenone per eseguire gli accertamenti del caso. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo sia morto per cause naturali, ma al momento non si esclude che possa essere disposta un’autopsia per accertare ulteriormente le circostanze della sua scomparsa.