Lite con accoltellamento a Cividale.

Una lite è finita nel sangue a Cividale: un uomo di 31 anni è all’ospedale dopo essere stato accoltellato in un parco della cittadina nel pomeriggio di ieri, domenica 18. Il 31enne, soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Rimane da stabilire l’esatta dinamica della lite. Le forze dell’ordine, anche sulla base di alcune testimonianze, sarebbero sulle tracce dell’accoltellatore.