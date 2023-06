Incidente a San Martino al Tagliamento, ciclista contro un’auto.

Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso intorno alle 22 di ieri, domenica, dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di San Martino al Tagliamento, lungo via Valvasone, la ex provinciale 1, tra San Martino al Tagliamento e Valvasone di Valvasone Arzene.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza carabinieri della compagnia di Spilimbergo), mentre stava pedalando in sella a una bicicletta si è scontrato con una vettura a bordo della quale viaggiavano due persone. Nell’impatto l’uomo in bici è stato proiettato per circa 20 metri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Spilimbergo, un’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l’automedica proveniente da Pordenone.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con il medico dell’automerica a bordo in gravi condizioni incosciente. Sono rimasti feriti anche i due occupanti la vettura, trasportati per la cura di ferite non gravi all’ospedale di San Vito al Tagliamento.