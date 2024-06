Fermato dai carabinieri e beccato alla guida con un tasso quattro volte il limite

Un 60enne è stato sottoposto all’alcoltest: patente ritirata e denuncia.

Il risultato dell’alcoltest non ha dato scampo: più di quattro volte il limite consentito; per questo, ad un 60enne di San Leonardo è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. L’uomo è anche stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

E’ accaduto nella serata di ieri, domenica 23 giugno, durante uno dei vari controlli che i carabinieri del Norm di Cividale eseguono nelle Valli del Natisone. Fermato, l’uomo è apparso visibilmente alterato e il risultato dell’etilometro è stato di 2,12 grammi di alcol per litro (su un limite di 0,5).