Inaugurata la nuova area attrezzata per i camper a Cividale del Friuli

L’area camper a Cividale.

Sabato 27 agosto alle ore 11 è stata inaugurata la nuova area attrezzata per la sosta camper di Cividale del Friuli sita in via Istituto Agrario 3.

All’inaugurazione erano presenti il vice sindaco Roberto Novelli, l’assessore al Turismo Giuseppe Ruolo ed il consigliere regionale e comunale Elia Miani i quali hanno dichiarato unanime soddisfazione per il completamento dell’opera che riqualifica definitivamente un ex discarica. Situata in un punto strategico della viabilità cittadina, l’area camper si trova vicino alla piscina comunale, al palazzetto dello sport, alla stazione dei treni e dei bus e adiacente al centro storico.

Questo diventa, per l’amministrazione un obbiettivo raggiunto ma anche un punto di partenza che guarda a nuove tipologie di turismo che possano promuovere la Città di Cividale ed i territori limitrofi dandone risalto e valorizzando percorsi turistici diversi da quelli ordinari. Si vuole creare una sinergia con le associazioni di camperisti regionali ma anche transfrontaliere per attuare una rete di sviluppo condivisa che ascolti le esigenze di questo particolare target di turisti sempre di più in aumento.

Già in atto, invece, la collaborazione con la società Unione Nuoto Friuli, gestore della vicina piscina, la quale offrirà ai fruitori dell’area una scontistica sugli ingressi in piscina. “Ringraziamo il Comune di Cividale per la fiducia accordata- commenta Maurizio Vidus, Presidente UNF- Lo sport, così come la cultura, è un importante volano per il turismo della nostra Regione ed è fondamentale alimentare continue sinergie tra i due settori. Anche per questo, abbiamo pensato a una convenzione dedicata agli utilizzatori dell’area camper, che potranno accedere durante tutto l’anno a speciali scontistiche per gli ingressi in piscina.”

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Milan Devetak, del Camper club sloveno, Paola Scarel del Camper club Staranzano, Roberto Mongiat, consigliere della Confederazione campeggiatori, e Gianantonio Palezza, presidente regionale della Federazione campeggiatori e presidente Ccu.

L’area occupa una superficie di 4200 metri quadrati e ospiterà 16 camper che potranno parcheggiare all’interno di comodi e ampi stalli di sosta. Dispone di carico e scarico, impianto di distribuzione di energia elettrica ed approvvigionamento idrico, connessione internet, bagni per disabili, servizi igienici con docce calde e lavabi per piatti. L’area è recintata su tutto il perimetro, è fornita di illuminazione pubblica e dispone di un servizio di video sorveglianza attivo 24 ore su 24.

L’accesso avviene tramite il proprio smartphone, utilizzando un’app dedicata (InArea) che permette a tutti i camperisti, al costo di 12 euro giornalieri, di sostare e utilizzare i servizi messi a disposizione. Via libera anche ai propri amici a quattro zampe, poiché l’area è pet friendly. Accessibile tutto l’anno, l’area sarà aperta 7 giorni su 7, 24/24h.