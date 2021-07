Singolare iniziativa organizzata dal sistema bibliotecario di Cividale.

Il sistema bibliotecario del cividalese premia i suoi utenti più affezionati con una borraccia. L’iniziativa, intitolata “Per chi ha sete di…” premia in questo modo i lettori che hanno voluto continuare a “bersi” i libri anche durante i periodi più difficili legati al lockdown.

“Un segnale di vicinanza – spiega il presidente del sistema bibliotecario del cividalese, Daniela Briz – a tutti gli utenti delle 19 biblioteche aderenti al sistema che, durante il difficile 2020, hanno continuato a frequentare le biblioteche, sia in presenza quando era possibile, sia virtualmente utilizzando le nuove tecnologie, cercando una normalità che sembrava negata e irraggiungibile. Da qui – prosegue – l’idea di donare ai lettori forti che hanno raggiunto il maggior numero di prestiti nel corso del 2020, una borraccia con il logo del sistema contenente all’interno una bibliografia tematica”.

I consigli bibliografici.

Le bibliografie abbracciano i molteplici interessi e gusti degli utenti; chi ha sete di scoperte troverà all’interno della borraccia tanti consigli per aguzzare l’ingegno, chi ha sete di amicizia troverà tanti suggerimenti per non restare mai solo.

“Un ringraziamento particolare – sottolinea Angela Zappulla, consigliere comunale delegato alla Cultura – va ai lettori volontari del sistema che hanno predisposto tutte le bibliografie per i bambini dai 3 ai 14 anni e ai bibliotecari che si sono invece impegnati nel dar vita alle 16 bibliografie per adulti”.

