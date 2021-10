Il camionista grave dopo l’infortunio sul lavoro a Cividale.

È precipitato giù dal suo camion, probabilmente dopo essere scivolato, e ha sbattuto con violenza la testa a terra. È la sintesi dell’infortunio sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Cividale.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato poco prima delle 15 in via dell’Artigianato. L’uomo, un 50enne straniero, nella caduta ha riportato un forte trauma cranico. È subito scattato l’allarme e la Sores Fvg ha inviato sul posto i soccorsi.

Il camionista, intubato sul posto, è stato trasportato in ambulanza nell’ospedale di Udine, in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, presente anche la polizia di Stato di Cividale.

(Visited 376 times, 376 visits today)